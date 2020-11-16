Правительство выделит деньги на выездные бригады медиков в регионах

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кабмин выделит средства на создание мобильных выездных бригад медиков в регионах, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Глава кабмина отметил, что с нехваткой медперсонала персонала вплотную столкнулись в малых городах. Поэтому для обеспечения качественной медпомощи будут сформированы бригады, которые направят в регионы для помощи больным с коронавирусом, а также для приёма людей «по тем врачебным специальностям, которых на местах не хватает».

По словам Мишустина, субсидии от правительства получат мединституты и клиники, где есть серьёзная научная школа и обширная практика, например, Центр имени Пирогова или Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии Минздрава РФ. Профессионалы из этих структур и войдут в состав мобильных выездных бригад .

Ранее курганские медики пожаловались президенту России Владимиру Путину на ситуацию с коронавирусом и проблемы в здравоохранении, пишет Ura.ru. После этого к ним на помощь стали приезжать медработники из других регионов.