Правительство РФ утвердило стратегию развития здравоохранения на 5 лет
Правительство Российской Федерации утвердило план мероприятий по реализации стратегии развития здравоохранения страны на ближайшие пятилетие. Об этом объявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом, передает RT.
Председатель кабинета министров также прокомментировал ситуацию с заболеваемостью COVID-19. По его оценке, она остается довольно напряженной во многих регионах.
Ранее Мишустин сообщил о дополнительном выделении до конца года из федерального бюджета 10 миллиардов рублей медицинским работникам, которые принимают участие в борьбе с новой инфекцией.
Как уточняет РИА ФАН, 1,5 миллиарда из этой суммы будут потрачены на закупку 2 тысяч автомобилей для нужд первичного звена здравоохранения. Это должно помочь в работе скорой помощи в районных центрах.
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