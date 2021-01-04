Правительство РФ утвердило программу госгарантий бесплатной медпомощи на ближайшие 3 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое утвердждает программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, сообщает пресс-служба кабмина.

Новая программа учитывает особенности работы системы здравоохранения в условиях пандемии коронавируса и направлена на обеспечение пациентов необходимым лечением в больницах и поликлиниках, даже при повышенной нагрузке.



Также предусмотрены механизмы авансирования расходов медицинских организаций, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Вместо обычных ежемесячных авансов из фондов ОМС в размере не более 50% среднемесячного финансирования, с мая 2020 года платежи увеличены до 100% среднемесячного финансирования вне зависимости от объёма оказанной помощи. Эти нормы продолжат действовать также в первом квартале 2021 года.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ни одна система здравоохранения в мире оказалась не готова к пандемии COVID-19, сообщает RT. В ходе большой пресс-конференции российский лидер отметил, что при этом, российская система здравоохранения оказалась более эффективной, чем в мире.

