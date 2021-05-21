Попова заявила об отсутствии опасных разновидностей коронавируса в России
21 мая 202102:02
Роспотребнадзор занимается прогнозированием дальнейших возможных мутаций COVID-19, сообщила в эфире телеканала «Россия 1» глава ведомства Анна Попова.
По ее словам, пока значимых рисков не найдено.
Тем временем, более 400 случаев британского штамма коронавирусной инфекции было выявлено в России в мае. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+9 232 / сут.
Умерли
117 тыс.+396 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+9 983 / сут.
- Попова заявила об отсутствии опасных разновидностей коронавируса в России
- ХАМАС готовило масштабный удар по всему Израилю
- Американские сенаторы хотят восстановить санкции против «Северного потока — 2»
- Республиканцы заявили об «уликах» лабораторного происхождения коронавируса
- Летевший с Кипра Boeing 747 сел в Шереметьево с неисправностью
- Скончался летчик-испытатель Тайгиб Толбоев
- ВОЗ: За сутки число заражений COVID-19 выросло на 638 тыс.
- Цена нефти марки Brent упала ниже 65 долларов
- Белый дом оценил возможность остановить строительство «Северного потока - 2»
- Попова назвала место наиболее частых случаев заражения COVID
20 мая 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru