Попова заявила об отсутствии опасных разновидностей коронавируса в России

Столичные власти опровергли сообщения о планах штрафовать граждан за безответственное отношение к своему здоровью Не штрафы, но идея частичного софинансирования гражданином расходов на его лечение Кто и кого будет считать безответственным к здоровью? Конституция РФ: медицинская помощь - бесплатна