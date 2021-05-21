Попова заявила об отсутствии опасных разновидностей коронавируса в России

Роспотребнадзор занимается прогнозированием дальнейших возможных мутаций COVID-19, сообщила в эфире телеканала «Россия 1» глава ведомства Анна Попова.

По ее словам, пока значимых рисков не найдено.

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Тем временем, более 400 случаев британского штамма коронавирусной инфекции было выявлено в России в мае. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭпидемияКоронавирусАнна Попова
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