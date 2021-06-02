Попова заявила о недостатке медиков в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о недостатке медицинских кадров в стране.

По ее словам, это «еще один урок пандемии». Попова уточнила в ходе выступления в Совете Федерации, что речь идет о медицинских специалистах в области биологической безопасности.

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Попова заявила, что к 2030 году в России будут созданы два новых центра подготовки медиков, специализирующихся на биобезопасности, передает РИА Новости. В них будут внедрены новые подходы к образованию в области санитарно-эпидемиологической безопасности. Обучение в таких центрах пройдут более 20 тысяч специалистов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МедикиРоспотребнадзор
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