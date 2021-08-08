Попова взяла под контроль ситуацию с заболеванием детей, следовавших в лагерь
Ситуация с заболевшими детьми, которые следовали поездом сообщением Мурманск - Адлер, находится на контроле главы Роспотребнадзора Анны Поповой, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Отмечается, что по данному факту инициировано административное производство. Принимаются все необходимые меры, ведётся эпидемиологическое расследование.
Как сообщалось, 7 августа на Кубани 20 подростков были госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию. По данным «РЖД», по приезде в Туапсе еще 36 детей направили в инфекционную больницу. Остальных доставили в детский оздоровительный лагерь «Морская волна».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru