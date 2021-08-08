Попова взяла под контроль ситуацию с заболеванием детей, следовавших в лагерь

Ситуация с заболевшими детьми, которые следовали поездом сообщением Мурманск - Адлер, находится на контроле главы Роспотребнадзора Анны Поповой, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Названа причина заболевания детей в поезде сообщением Мурманск — Адлер

Отмечается, что по данному факту инициировано административное производство. Принимаются все необходимые меры, ведётся эпидемиологическое расследование.

Как сообщалось, 7 августа на Кубани 20 подростков были госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию. По данным «РЖД», по приезде в Туапсе еще 36 детей направили в инфекционную больницу. Остальных доставили в детский оздоровительный лагерь «Морская волна».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИнфекцияДетиАнна Попова
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