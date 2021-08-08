Попова взяла под контроль ситуацию с заболеванием детей, следовавших в лагерь

Отмечается, что по данному факту инициировано административное производство. Принимаются все необходимые меры, ведётся эпидемиологическое расследование.

Как сообщалось, 7 августа на Кубани 20 подростков были госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию. По данным «РЖД», по приезде в Туапсе еще 36 детей направили в инфекционную больницу. Остальных доставили в детский оздоровительный лагерь «Морская волна».

