Названа причина заболевания детей в поезде сообщением Мурманск — Адлер
Причиной недомогания у детей — пассажиров поезда сообщением Мурманск — Адлер, стал норовирус второго типа, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
7 августа на Кубани 20 подростков были госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию. По данным «РЖД», по приезде в Туапсе еще 36 детей направили в инфекционную больницу. Остальных доставили в детский оздоровительный лагерь «Морская волна».
В конце июля 23 гражданина Узбекистана отравились в хостеле в Тольятти, из них 13 человек госпитализировали.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru