Названа причина заболевания детей в поезде сообщением Мурманск — Адлер

7 августа на Кубани 20 подростков были госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию. По данным «РЖД», по приезде в Туапсе еще 36 детей направили в инфекционную больницу. Остальных доставили в детский оздоровительный лагерь «Морская волна».

В конце июля 23 гражданина Узбекистана отравились в хостеле в Тольятти, из них 13 человек госпитализировали.

