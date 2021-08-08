Названа причина заболевания детей в поезде сообщением Мурманск — Адлер

Причиной недомогания у детей — пассажиров поезда сообщением Мурманск — Адлер, стал норовирус второго типа, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В Ижевске восемь детей отравились в частном бассейне

7 августа на Кубани 20 подростков были госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию. По данным «РЖД», по приезде в Туапсе еще 36 детей направили в инфекционную больницу. Остальных доставили в детский оздоровительный лагерь «Морская волна».

В конце июля 23 гражданина Узбекистана отравились в хостеле в Тольятти, из них 13 человек госпитализировали.

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