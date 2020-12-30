Попова: В мире не более 50 случаев повторного заражения COVID-19
Повторное заражение коронавирусом зафиксировано не более чем у 50 человек по всему миру. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».
Главный санитарный врач отметила, что человек может повторно заболеть коронавирусной инфекцией в случае значительного нарушения иммунной системы, и таких случаев в мире единицы.
Всего с начала пандемии коронавируса в мире зафиксировано 82,3 млн случаев заражения, 46,6 млн пациентов выздоровели, 1,8 млн человек умерли.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru