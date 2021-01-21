Попова: Самое время сделать прививку от COVID-19
Россиянам необходимо максимально быстро пройти вакцинацию от коронавируса, чтобы не допустить дальнейшего развития эпидпроцесса. Об этом в эфире Первого канала заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Главный санитарный врач отметила, что заболеваемость COVID-19 в стране идёт на спад.
«Сейчас самое время сделать прививку», — подчеркнула Попова.
Глава Роспотребнадзора уточнила, что для защиты россиян от вируса необходимо вакцинировать не менее 60% взрослых жителей страны.
Массовая вакцинация в России стартовала 18 января. Граждане могут сделать прививку одной из отечественных вакцин — препаратами «Спутник V» или «ЭпиВакКорона».
Между тем, Роспотребнадзор сообщил о стопроцентной иммунологической эффективности «ЭпиВакКороны». Общие данные по эффективности препарата будут обнародованы в феврале, сообщают «Невские новости».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru