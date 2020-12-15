Попова рассказала о нарушениях по времени выдачи результатов тестов на COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 97% исследований на коронавирус в России проводятся за 48 часов, сообщает пресс-служба правительства РФ.

На заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 Попова отметила, что в 38 регионах страны фиксируются нарушения по срокам выдачи результатов тестов. По её словам, данным случаям «уделяется особое внимание».

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что максимальный срок предоставления лабораториями результатов тестов на коронавирус не должен превышать 48 часов.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что 48 часов - это двое суток, что тоже долго, так как гражданин, возможно больной, в этот период «продолжает общаться с коллегами по работе и членами семьи». После этого глава Роспотребнадзора рассказала, что в ведомстве планируют до суток сократить срок выдачи результатов тестов.

