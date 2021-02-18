Попова объявила о заверешении исследований вакцины «ЭпиВакКорона» среди лиц старше 65 лет

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью на телеканале «Россия 1» заявила, что вакцина центра «Вектор» «ЭпиВакКорона» в ближайшее время получит разрешение для вакцинации лиц старше 65 лет.

По её словам, клинические исследования вакцины среди пожилых людей завершены, все документы «должным образом переданы».



«Мы ждём разрешения буквально со дня на день», - резюмировала Попова.



Россия стала первой страной в мире, где была зарегистрирована вакцина от COVID-19. Первым подобным препаратом стала разработка НИЦЭМ имени Гамалеи «Спутник V». Масштабное производство второй вакцины - «ЭпиВакКорона» - начнётся в феврале. Третий препарат от коронавируса, разбатываемый научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова, должен поступить в гражданский оборот в ближайший месяц.

