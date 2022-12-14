Попова назвала наиболее распространенную разновидность гриппа в России
Свиной грипп H1N1 стал наиболее распространенным в России. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
По ее словам, данная разновидность гриппа вновь пришла в Россию через шесть лет. В ходе онлайн-совещания с российским лидером Владимиром Путиным Попова отметила, что четыре отечественные вакцины против гриппа способны защитить от распространенного штамма.
Также глава Роспотребнадзора предложила тестировать на грипп всех заболевших граждан с симптомами ОРВИ.
Ранее президент Путин призвал повышать иммунизацию населения. Также российский лидер отметил, что сам привился от гриппа. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru