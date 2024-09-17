Попова: Массовая вакцинация от коронавируса не планируется

Однако, по ее словам, при необходимости лечащий врач может эту процедуру назначить. Сегодня делается акцент на массовую вакцинацию против гриппа, так как его тяжесть год от года не меняется, а осложнения могут быть очень серьезными.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что лекарств от коронавируса в России достаточно, они работают, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

