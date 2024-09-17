Попова: Массовая вакцинация от коронавируса не планируется
17 сентября 202406:03
Массовая вакцинация от COVID-19 в России пока не планируется, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
Однако, по ее словам, при необходимости лечащий врач может эту процедуру назначить. Сегодня делается акцент на массовую вакцинацию против гриппа, так как его тяжесть год от года не меняется, а осложнения могут быть очень серьезными.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что лекарств от коронавируса в России достаточно, они работают, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Ведущая Лазарева считает, что статус иноагента мешает ей работать
- Попова: Массовая вакцинация от коронавируса не планируется
- Пентагон не считает необычным появление авиации ВС России у границ США
- Сбер снижает скидки по ипотеке
- Богомаз: ПВО сбила в Брянской области еще семь БПЛА ВСУ
- СМИ: Россиянам присылают уведомления о налоге на вклады
- В Белом доме раскритиковали пост Маска о рассуждениях о покушении на Байдена
- Власти поддержали проект о штрафах за повторное вождение без ОСАГО
- В США арестован россиянин из-за экспорта микроэлектроники
- Песков: Кремль надеется на трезвую оценку ООН слов Украины о Курской области
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru