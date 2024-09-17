Попова: Массовая вакцинация от коронавируса не планируется

Массовая вакцинация от COVID-19 в России пока не планируется, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

«Прививка и маска!»: Онищенко дал советы, как не заболеть коронавирусной инфекцией

Однако, по ее словам, при необходимости лечащий врач может эту процедуру назначить. Сегодня делается акцент на массовую вакцинацию против гриппа, так как его тяжесть год от года не меняется, а осложнения могут быть очень серьезными.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что лекарств от коронавируса в России достаточно, они работают, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
ТЕГИ:ЗдоровьеКоронавирусВакцинация

Горячие новости

Все новости

партнеры