Попова: для изменения ситуации с COVID-19 может потребоваться больше недели

Для изменения ситуации с коронавирусом потребуется больше семи дней. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

«Эффект от принятых уже мер не наступит немедленно, для этого нужно время», - подчеркнула Попова.

Она отметила, что в период нерабочих дней особенно важно следить за здоровьем и не откладывать визит к врачу на начало рабочей недели. «После праздников все те, кто ждал рабочих дней, оказываются в тяжелом состоянии на больничной койке», - рассказала глава Роспотребнадзора.

Попова подчеркнула, что нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября нужно использовать для того, чтобы вакцинироваться.

Ранее доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что плато по количеству заболевших в Москве ещё не достигнуто, но «пик где-то близко».