Юрист оценил последствия неприличного жеста Дурова в соцсети

Демонстрация унизительного жеста в отношении государства является чистым безумием и может иметь серьезные последствия для основателя Telegram Павла Дурова. Такое мнение в беседе с изданием «Лента.ру» высказал юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По мнению эксперта, наличие у бизнесмена паспортов Франции, ОАЭ и Сент-Китс и Невис вряд ли сможет его защитить. Отношения с Францией складываются непросто, островное государство никогда никого не защищало, а правоохранители Эмиратов активно сотрудничают с российскими коллегами. Подобная несдержанность ставит крест на легализации мессенджера в России как минимум в среднесрочной перспективе.