Юрист оценил последствия неприличного жеста Дурова в соцсети

Демонстрация унизительного жеста в отношении государства является чистым безумием и может иметь серьезные последствия для основателя Telegram Павла Дурова. Такое мнение в беседе с изданием «Лента.ру» высказал юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По мнению эксперта, наличие у бизнесмена паспортов Франции, ОАЭ и Сент-Китс и Невис вряд ли сможет его защитить. Отношения с Францией складываются непросто, островное государство никогда никого не защищало, а правоохранители Эмиратов активно сотрудничают с российскими коллегами. Подобная несдержанность ставит крест на легализации мессенджера в России как минимум в среднесрочной перспективе.

Юрист рассказал, можно ли пользоваться Telegram после объявления в розыск Дурова

Юрист напомнил, что до недавнего времени между компетентными органами Российской Федерации и администрацией Telegram велся диалог. Стороны обсуждали соответствие деятельности платформы отечественному законодательству и сотрудничество в вопросах пресечения террористической деятельности, однако взаимопонимание так и не было найдено.

Ранее официальный аккаунт мессенджера в социальной сети X уже отреагировал на заведенное уголовное дело против Павла Дурова. Там была опубликована фотография бизнесмена во время банкета, на которой он демонстрирует средний палец.

Глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с НСН объяснил, почему Дурова объявили в розыск за терроризм.

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ФОТО: ТАСС / AP
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