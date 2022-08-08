Показатель заболеваемости COVID в РФ за неделю увеличился на 60%
Показатель заболеваемости COVID-19 в России из расчёта на 100 тысяч населения за минувшую неделю вырос на 59,7% по сравнению с предыдущей семидневкой. Такую статистику опубликовал федеральный оперативный штаб. Согласно этим данным, показатель заболеваемости составил 80,2 на 100 тысяч населения.
Рост числа инфицированных фиксируется в 85 регионах. В 12 субъектах федерации заболеваемость оказалась выше, чем в среднем по стране. Рост показателя заболеваемости COVID-19 фиксируется шестую неделю подряд. При этом показатель госпитализации вырос за неделю на 27,7% и составил 8,7.
За последние 24 часа число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России составило 17 862. Умерли 45 пациентов с COVID-19. Днем ранее в стране было зафиксировано 20 303 случая инфицирования.
В больницу попали за сутки 1252 заболевших ковидом против 1505 днем ранее. Снижение госпитализированных составило 16,8%. Выздоровел за сутки 8 721 заражённый коронавирусом.
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Заразились
18,7 млн+17 862 / сут.
Умерли
383 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+8 721 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru