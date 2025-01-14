Роспотребнадзор: Заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла за неделю на 31,9%

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла за неделю на 31,9%, сообщили в Роспотребнадзоре. Уточняется, что показатель превысил средние значения в 45 регионах РФ.

При этом число госпитализированных с острыми вирусными инфекциями выросло на 23% за этот период. Также выросла и заболеваемость коронавирусом – почти на 8% за неделю.