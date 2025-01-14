Роспотребнадзор: Заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла за неделю на 31,9%
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла за неделю на 31,9%, сообщили в Роспотребнадзоре. Уточняется, что показатель превысил средние значения в 45 регионах РФ.
При этом число госпитализированных с острыми вирусными инфекциями выросло на 23% за этот период. Также выросла и заболеваемость коронавирусом – почти на 8% за неделю.
Распространенный в России в зимний период штамм гриппа A(H1N1)2009 может привести к возникновению тяжелых последствий, в том числе появлению пневмонии, напомнили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Специалисты рассказали, что инфекция может вызвать легочные осложнения всего за один день. Отмечается, что заболевание пневмонией составляет 65% всех зафиксированных осложнений и в ряде случаев даже приводит к смерти. В связи с этим в Роспотребнадзоре призвали россиян тщательно следить за здоровьем зимой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru