Похмелье назвали «заслуженной» карой для любителей выпить
Биологически активные добавки и народные средства не позволят избежать похмельного синдрома после излишних возлияний. Об этом рассказал изданию «Газета.Ru» психиатр-нарколог Василий Шуров. Он призвал к умеренности в потреблении спиртных напитков.
Как пояснил специалист, при чрезмерном употреблении алкоголя печень просто не успевает перерабатывать этанол. Небольшую помощь может оказать приём витаминов и минералов. Однако всё равно придётся страдать, пока это все не будет выведено из организма.
По словам Шурова, похмелье можно смело назвать признаком алкогольной зависимости. Оно означает, что человек теряет контроль над объёмом выпитого спиртного.
«Если ты идиот и выпил ведро или выпил паленки, ты мучаешься совершенно заслуженно. Потому что от бокальчика вина еще никто не мучался, а бутылка водки очень дорога в утилизации, и никакой БАД не спасет», — констатировал нерколог.
Так он прокомментировал опубликованные данные, согласно которым, в России спрос на биодобавки, применяемые при похмелье, увеличился на 55% с начала текущего года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru