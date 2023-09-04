Похмелье назвали «заслуженной» карой для любителей выпить

Биологически активные добавки и народные средства не позволят избежать похмельного синдрома после излишних возлияний. Об этом рассказал изданию «Газета.Ru» психиатр-нарколог Василий Шуров. Он призвал к умеренности в потреблении спиртных напитков.

Как пояснил специалист, при чрезмерном употреблении алкоголя печень просто не успевает перерабатывать этанол. Небольшую помощь может оказать приём витаминов и минералов. Однако всё равно придётся страдать, пока это все не будет выведено из организма.