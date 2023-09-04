Похмелье назвали «заслуженной» карой для любителей выпить

Биологически активные добавки и народные средства не позволят избежать похмельного синдрома после излишних возлияний. Об этом рассказал изданию «Газета.Ru» психиатр-нарколог Василий Шуров. Он призвал к умеренности в потреблении спиртных напитков.

Как пояснил специалист, при чрезмерном употреблении алкоголя печень просто не успевает перерабатывать этанол. Небольшую помощь может оказать приём витаминов и минералов. Однако всё равно придётся страдать, пока это все не будет выведено из организма.

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По словам Шурова, похмелье можно смело назвать признаком алкогольной зависимости. Оно означает, что человек теряет контроль над объёмом выпитого спиртного.

«Если ты идиот и выпил ведро или выпил паленки, ты мучаешься совершенно заслуженно. Потому что от бокальчика вина еще никто не мучался, а бутылка водки очень дорога в утилизации, и никакой БАД не спасет», — констатировал нерколог.

Так он прокомментировал опубликованные данные, согласно которым, в России спрос на биодобавки, применяемые при похмелье, увеличился на 55% с начала текущего года.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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