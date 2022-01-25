Подмосковные медики спасли женщину от ампутации руки

Медики Видновской районной клинической больницы спасли руку семидесятилетней женщины от ампутации.

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У пациентки тяжело текущая астма. 27 декабря у нее поднялась температура до 39,6, КТ подтвердило у нее COVID-19, после чего женщину госпитализировали. 11 января у нее начала чернеть, распухать и болеть рука. Медики отправили пациентку в Видновскую РКБ, сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу больницы.

По словам врачей, если бы женщину привезли к ним позже - началась бы гангрена и спасти руку уже бы не удалось.

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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ПодмосковьеМедики
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