Подмосковные медики спасли женщину от ампутации руки
Медики Видновской районной клинической больницы спасли руку семидесятилетней женщины от ампутации.
У пациентки тяжело текущая астма. 27 декабря у нее поднялась температура до 39,6, КТ подтвердило у нее COVID-19, после чего женщину госпитализировали. 11 января у нее начала чернеть, распухать и болеть рука. Медики отправили пациентку в Видновскую РКБ, сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу больницы.
По словам врачей, если бы женщину привезли к ним позже - началась бы гангрена и спасти руку уже бы не удалось.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,2 млн+67 809 / сут.
Умерли
327 тыс.+681 / сут.
Выздоровели
10,1 млн+26 404 / сут.
- «Символическая позиция»: Политолог подчеркнул отсутствие авторитета Хорватии на Западе
- Иммунолог объяснил причину непопулярности «ЭпиВакКороны»
- Охотовед назвал причину нашествия кабанов на Мытищи
- Главврач: Зараженные «омикроном» стали более тяжело переносить заболевание
- Берлин остановит работу «Северного потока — 2» в случае эскалации конфликта на Украине
- СМИ: Канада призвала дипломатов покинуть Украину
- РЖД оштрафовали за платный Wi-Fi в «Сапсанах»
- Борис Джонсон: НАТО «вряд ли» направит войска на Украину
- В День студента стартовал конкурс «Твой Ход»
- Джонсон заявил о готовности провести новые переговоры с Путиным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru