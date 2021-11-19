Подмосковье обогнало Москву по уровню коллективному иммунитета
В Московской области уровень коллективного иммунитета достиг почти 70%. Подмосковье стало лидером среди регионов России по этому показателю.
В число регионов с показателем коллективного иммунитета превышающем 60% также вошли Санкт-Петербург, Москва, Чечня, Карелия, Севастополь, Тува, Чукотка, Белгородская область, Мурманская область и Ненецкий округ. Об этом сообщает «Россия 1» со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.
В Москве уровень коллективного иммунитета составляет 67,1%.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, общий уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России уже превысил 50%.
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