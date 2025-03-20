«Нет исследований!»: Депутат Куринный заявил, что не поддержит акциз на чипсы

В вопросе употребления россиянами чипсов надо действовать деликатно - в информационном формате, но без запретов, заявил НСН Алексей Куринный.

Чтобы сохранить здоровье граждан, надо прежде всего проводить просветительскую работу и разъяснять важность правильного питания и здорового образа жизни, а не пытаться поднять стоимость такого востребованного продукта, как чипсы. Об этом заявил НСН зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

Глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов обратился в кабмин с инициативой ввести акциз на чипсы (20% от стоимости) и запретить их продажу несовершеннолетним, пишут «Известия». По его словам, необходимо также ввести ограничения по рекламе и продвижению чипсов в целях защиты потребителей от агрессивного маркетинга (как и для алкогольной и никотинсодержащей продукции). Куринный не оценил инициативу.

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«Если честно, очень сомнительная инициатива. Поддерживать ее, естественно, не буду. В данном случае правильное питание, конечно, - это одна из составляющих сохранения здоровья. Но добиваться этого вот такими способами совершенно бесперспективно и неправильно. Действовать надо не посредством запретов, ограничений, а также повышения стоимости популярного товара, особенно у молодежи, а путем создания нормального информационного фона и объяснения людям, почему это вредно, и как это может повлиять на состояние здоровья. Настоящих научных исследований, которые бы подтверждали и определяли степень вреда чипсов, нет. Безусловно, это не полезная еда. Так же, как и фастфуд. Но действовать в этом направлении надо очень аккуратно», - рассказал он.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова заявила, что, чтобы не нанести вред здоровью, можно съедать не более 60 граммов чипсов в месяц, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Пивоваров
ТЕГИ:ЗдоровьеЕда

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