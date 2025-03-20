«Нет исследований!»: Депутат Куринный заявил, что не поддержит акциз на чипсы

Чтобы сохранить здоровье граждан, надо прежде всего проводить просветительскую работу и разъяснять важность правильного питания и здорового образа жизни, а не пытаться поднять стоимость такого востребованного продукта, как чипсы. Об этом заявил НСН зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

Глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов обратился в кабмин с инициативой ввести акциз на чипсы (20% от стоимости) и запретить их продажу несовершеннолетним, пишут «Известия». По его словам, необходимо также ввести ограничения по рекламе и продвижению чипсов в целях защиты потребителей от агрессивного маркетинга (как и для алкогольной и никотинсодержащей продукции). Куринный не оценил инициативу.