Аналитики назвали любимый вкус чипсов россиян в 2024 году
Больше всего пользовались спросом у россиян чипсы со вкусом «Сметана и зелень» (24%), к такому выводу пришли аналитики АТОЛ, проведя исследование обезличенных данных продаж АТОЛ SIGMA. Результаты исследований приводит «Газета.Ru».
На втором месте расположились чипсы с «Зеленым луком» - 22% продаж. На третьем месте у россиян чипсы со вкусом краба – их предпочитают 16% покупателей.
Чипсы со с вкусом сыра составили 13% объема покупок в данной категории. На последнем месте в списке идут чипсы с паприкой – 4%.
Ранее депутат Свинцов призвал запретить продажу пиццы и газировки в школах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru