Аналитики назвали любимый вкус чипсов россиян в 2024 году

Больше всего пользовались спросом у россиян чипсы со вкусом «Сметана и зелень» (24%), к такому выводу пришли аналитики АТОЛ, проведя исследование обезличенных данных продаж АТОЛ SIGMA. Результаты исследований приводит «Газета.Ru».

На втором месте расположились чипсы с «Зеленым луком» - 22% продаж. На третьем месте у россиян чипсы со вкусом краба – их предпочитают 16% покупателей.

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Чипсы со с вкусом сыра составили 13% объема покупок в данной категории. На последнем месте в списке идут чипсы с паприкой – 4%.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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