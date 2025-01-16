Аналитики назвали любимый вкус чипсов россиян в 2024 году

Больше всего пользовались спросом у россиян чипсы со вкусом «Сметана и зелень» (24%), к такому выводу пришли аналитики АТОЛ, проведя исследование обезличенных данных продаж АТОЛ SIGMA. Результаты исследований приводит «Газета.Ru».

На втором месте расположились чипсы с «Зеленым луком» - 22% продаж. На третьем месте у россиян чипсы со вкусом краба – их предпочитают 16% покупателей.