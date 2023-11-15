Планирование дня и зарядку назвали методами борьбы с хроническим переутомлением

По ее словам, первые признаки переутомления — бессонница, раздражительность, сонливость, усталость по утрам и частые простуды. Затем к ним добавляются низкий уровень энергии, который не помогает восполнить даже отпуск, «туман в голове», снижение эмпатии и потеря интереса к работе.

Грибук отметила, что для борьбы с хроническим переутомлением необходим высокий уровень осознанности. Развить ее помогут глубокое дыхание и медитации. Для начала нужно расставить приоритеты в работе, заняться планированием рабочего времени, разбить крупные задачи на более мелкие и начать постепенно заниматься физическими упражнениями. Также она посоветовала вести дневник сна и сбалансировать рацион питания.

Ранее глава Исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова заявила, что об эмоциональном выгорании сотрудников свидетельствуют, в частности, нежелание работать и потеря интереса к работе. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

