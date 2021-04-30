Pfizer и BioNTech подали запрос на применение вакцины среди подростков
Американская компания Pfizer совместно с немецким партнером BioNTech подали заявку в Европейское агентство по лекарственным средствам на одобрение вакцины для применения серди подростков. Об этом сообщает Global News.
Отмечается, что было проведено расширенное исследование с участием более чем 2 тысяч подростков, которое продемонстрировало безопасность и эффективность вакцины.
Вакцину предлагается использовать для подростков от 12 до 15 лет, за ними намерены продолжить наблюдение для обеспечения долгосрочной безопасности.
Ранее компании направили запрос для получения разрешения на экстренное применение вакцина для подростков.
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