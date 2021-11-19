Петербург второй день ставит рекорд по вакцинации от COVID-19
Более 36 тыс. петербуржцев вакцинировались от коронавируса 18 ноября. Об этом сообщил городской комитет по здравоохранению в своём Telegram-канале.
В сообщении отмечается, что первым компонентом вакцины привились почти 20 тыс. человек. Санкт-Петербург второй день ставит рекорд по количеству вакцинированных. В среду, 17 ноября, прививку от коронавируса поставили 35 913 человек.
По данным комитета по здравоохранению города, 38% населения Петербурга уже привилось от COVID-19.
Ранее в центре Петербурга открылся мобильный пункт вакцинации специально для людей старше 60 лет.
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