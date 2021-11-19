Петербург второй день ставит рекорд по вакцинации от COVID-19

Более 36 тыс. петербуржцев вакцинировались от коронавируса 18 ноября. Об этом сообщил городской комитет по здравоохранению в своём Telegram-канале.

Уголовное дело возбуждено после видео задержания подростка в Петербурге

В сообщении отмечается, что первым компонентом вакцины привились почти 20 тыс. человек. Санкт-Петербург второй день ставит рекорд по количеству вакцинированных. В среду, 17 ноября, прививку от коронавируса поставили 35 913 человек.

По данным комитета по здравоохранению города, 38% населения Петербурга уже привилось от COVID-19.

Ранее в центре Петербурга открылся мобильный пункт вакцинации специально для людей старше 60 лет.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкт-ПетербургВакцинация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры