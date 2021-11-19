Петербург второй день ставит рекорд по вакцинации от COVID-19

В сообщении отмечается, что первым компонентом вакцины привились почти 20 тыс. человек. Санкт-Петербург второй день ставит рекорд по количеству вакцинированных. В среду, 17 ноября, прививку от коронавируса поставили 35 913 человек.

По данным комитета по здравоохранению города, 38% населения Петербурга уже привилось от COVID-19.

Ранее в центре Петербурга открылся мобильный пункт вакцинации специально для людей старше 60 лет.

