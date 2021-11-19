Уголовное дело возбуждено после видео задержания подростка в Петербурге
Уголовное дело возбудили в Петербурге после появления в интернете видео с задержанием 14-летней девочки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой региональное следственное управление.
Дело возбуждено по статье «превышение должностных полномочий».
Инцидент произошел в Калининском районе города. На распространившемся в сети видео несколько полицейских силой заталкивают кричащую девочку в служебную машину. По данным полиции, девочка была задержана из-за «грубого нарушения правил дорожного движения».
Позже родители девочки сообщили о фиксации врачами ушибов и вывихов у девочки после инцидента и обратились в прокуратуру. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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