Уголовное дело возбуждено после видео задержания подростка в Петербурге

Уголовное дело возбудили в Петербурге после появления в интернете видео с задержанием 14-летней девочки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой региональное следственное управление.

Дело возбуждено по статье «превышение должностных полномочий».

Инцидент произошел в Калининском районе города. На распространившемся в сети видео несколько полицейских силой заталкивают кричащую девочку в служебную машину. По данным полиции, девочка была задержана из-за «грубого нарушения правил дорожного движения».

Позже родители девочки сообщили о фиксации врачами ушибов и вывихов у девочки после инцидента и обратились в прокуратуру. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.




Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:Санкт-ПетербургСледственный Комитет Рф
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры