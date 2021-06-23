Песков заявил, что в России жёстко контролируют производство вакцин от коронавируса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нарекания комиссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) к предприятию ОАО «Фармстандарт - Уфимский витаминный завод» были приняты во внимание, сообщает RT.

Комментируя результаты инспекции организации он отметил, что все выявленные недочёты уже исправлены.

Представитель Кремля добавил, что в России контролируют производство вакцин от коронавируса.

«Контроль соответствующими контрольными ведомствами, естественно, осуществляется. Разумеется, самый жёсткий контроль», - подчеркнул Песков.

Ранее комиссия ВОЗ проверила четырё фармацевтических предприятия в России, на которых производят вакцину «Спутник V». В частности, на площадке ОАО «Фармстандарт - Уфимский витаминный завод» были выявлены недочёты, связанные с защитой окружающей среды и мониторингом выбросов.

