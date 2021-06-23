Песков заявил, что в России жёстко контролируют производство вакцин от коронавируса
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нарекания комиссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) к предприятию ОАО «Фармстандарт - Уфимский витаминный завод» были приняты во внимание, сообщает RT.
Комментируя результаты инспекции организации он отметил, что все выявленные недочёты уже исправлены.
Представитель Кремля добавил, что в России контролируют производство вакцин от коронавируса.
«Контроль соответствующими контрольными ведомствами, естественно, осуществляется. Разумеется, самый жёсткий контроль», - подчеркнул Песков.
Ранее комиссия ВОЗ проверила четырё фармацевтических предприятия в России, на которых производят вакцину «Спутник V». В частности, на площадке ОАО «Фармстандарт - Уфимский витаминный завод» были выявлены недочёты, связанные с защитой окружающей среды и мониторингом выбросов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,4 млн+17 594 / сут.
Умерли
131 тыс.+548 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+12 660 / сут.
- Совет Федерации утвердил изменение границ Петербурга
- Песков заявил, что в России жёстко контролируют производство вакцин от коронавируса
- Москва и Санкт-Петербург обновили рекорды по количеству смертей от коронавируса
- Российский корабль Черноморского флота выстрелил по британскому эсминцу
- Новый штамм коронавируса «дельта» завезен в Словакию из России
- ВОЗ выявила недочеты на российском предприятии по производству «Спутник V»
- Германия поможет Украине отстоять свои интересы после строительства «СП-2»
- «Не обсуждается». Песков прокомментировал возможность введения нового локдауна
- В Индии предупредили о моментальной заразности штамма «дельта-плюс»
- Кадырова призвали выставить свою кандидатуру на сентябрьских выборах главы региона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru