Первые случаи гонконгского гриппа зафиксировали в Тюменской области

По информации ведомства, в регионе зарегистрировали три случая гонконгского гриппа. Заболевшие - взрослый и двое детей, которые не были привиты от гриппа.

Гонконгский грипп бушевал в Гонконге в 1968–1969 годах, из-за чего и получил свое название. Тогда он убил миллион человек.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов заявил, что медики, учителя, работники организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы относятся к группам высокого риска заражения гриппом, передает «Радиоточка НСН».

