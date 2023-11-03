Первые случаи гонконгского гриппа зафиксировали в Тюменской области
В Тюменской области выявили первые случаи гонконгского гриппа выявили, сообщил региональный Роспотребнадзор в своем Telegram-канале.
По информации ведомства, в регионе зарегистрировали три случая гонконгского гриппа. Заболевшие - взрослый и двое детей, которые не были привиты от гриппа.
Гонконгский грипп бушевал в Гонконге в 1968–1969 годах, из-за чего и получил свое название. Тогда он убил миллион человек.
Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов заявил, что медики, учителя, работники организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы относятся к группам высокого риска заражения гриппом, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru