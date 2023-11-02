Онищенко опроверг «всплеск» заболеваемости гриппом в России
В профессиональной эпидемиологической среде нет такого понятия, как «всплеск заболеваемости», отметил в эфире НСН Геннадий Онищенко.
В России идет рост заболеваемости гриппом, но нельзя называть его «всплеском», заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«Сообщения о том, что в девяти регионах идет всплеск заболеваемости гриппом… "Всплеск", как я понимаю, вышел из глубины сознания молодого журналиста, который еще помнит, как он плескался в ванночке или корытце, когда был маленьким. Нет такого понятия, как "всплеск" в профессиональной эпидемиологической среде. Да, идет сезонный рост заболеваемости... "Грозит тридемия" - это термин для того, чтобы поднять рейтинг того или иного издания», - сказал Онищенко.
Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов заявил, что медики, учителя, работники организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы относятся к группам высокого риска заражения гриппом, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru