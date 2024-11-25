Первую в мире вакцину от аллергии могут зарегистрировать в РФ в 2025 году

Вакцина от аллергии на пыльцу березы может быть зарегистрирована в России к концу 2025 года. Такие сроки назвала руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

По её словам, это станет возможным, если препарат, разработанный ФМБА, получит положительные результаты испытания предстоящим летом. В данный момент проводятся клинические исследования вакцины.