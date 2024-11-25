Первую в мире вакцину от аллергии могут зарегистрировать в РФ в 2025 году
Вакцина от аллергии на пыльцу березы может быть зарегистрирована в России к концу 2025 года. Такие сроки назвала руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
По её словам, это станет возможным, если препарат, разработанный ФМБА, получит положительные результаты испытания предстоящим летом. В данный момент проводятся клинические исследования вакцины.
Скворцова пояснила, что эффективность будет оцениваться по итогам первого сезона пыления березы - с апреля по июнь. По оценке главы ФМБА, препарат уже показал свою эффективность, на сегодня у него нет аналогов в других странах.
Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным Скворцовой, за границей уже появилось немало желающих принять на вооружение медицинских служб данную вакцину.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru