Первую в мире вакцину от аллергии могут зарегистрировать в РФ в 2025 году

Вакцина от аллергии на пыльцу березы может быть зарегистрирована в России к концу 2025 года. Такие сроки назвала руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

По её словам, это станет возможным, если препарат, разработанный ФМБА, получит положительные результаты испытания предстоящим летом. В данный момент проводятся клинические исследования вакцины.

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Скворцова пояснила, что эффективность будет оцениваться по итогам первого сезона пыления березы - с апреля по июнь. По оценке главы ФМБА, препарат уже показал свою эффективность, на сегодня у него нет аналогов в других странах.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным Скворцовой, за границей уже появилось немало желающих принять на вооружение медицинских служб данную вакцину.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
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