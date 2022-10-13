«Перекур успокоит?»: Врач развеял миф о действии сигарет

Мнение о том, что перекуры помогают человеку сконцентрироваться на своих мыслях и успокоиться в момент тревоги, не соответствует действительности. Об этом рассказали NEWS.ru в пресс-службе подмосковного Минздрава.

По словам главного внештатного специалиста, психиатра-нарколога Минздрава Московской области Виталия Холдина, в составе сигареты нет ни одного вещества, которое имело бы успокаивающий эффект.

«Наша психика устроена таким образом, что все привычное и возведенное в ритуал дает нам чувство стабильности. В составе сигареты нет ни одного вещества, которое имело бы успокоительный эффект, наоборот, никотин оказывает возбуждающее на психику действие», — сказал Холдин.

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Врач порекомендовал снимать стресс полезными способами, например, занятиями спортом, пешими прогулками, чтением любимых книг и другими приятными занятиями, которые не вредят здоровью, а помогают отвлечься и расслабиться. Если человек не может справиться с проблемой самостоятельно, стоит обратиться в наркодиспансер по месту жительства, советует специалист.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал о том, что лучше всего при стрессах и панических атаках помогают травяные чаи.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СигаретыКурение
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