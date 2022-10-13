«Перекур успокоит?»: Врач развеял миф о действии сигарет

Мнение о том, что перекуры помогают человеку сконцентрироваться на своих мыслях и успокоиться в момент тревоги, не соответствует действительности. Об этом рассказали NEWS.ru в пресс-службе подмосковного Минздрава.

По словам главного внештатного специалиста, психиатра-нарколога Минздрава Московской области Виталия Холдина, в составе сигареты нет ни одного вещества, которое имело бы успокаивающий эффект.

«Наша психика устроена таким образом, что все привычное и возведенное в ритуал дает нам чувство стабильности. В составе сигареты нет ни одного вещества, которое имело бы успокоительный эффект, наоборот, никотин оказывает возбуждающее на психику действие», — сказал Холдин.