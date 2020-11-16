Перечислены первые признаки рака головного мозга

Стали известны первые признаки рака головного мозга, сообщает «Пятый канал» со ссылкой на врача-онколога Михаила Мяснянкина.

По его словам, самый распространенный симптом - головная боль. По мере развития рака могут появляться такие симптомы, как быстрая утомляемость, головокружения, тошнота, потери сознания, судороги. При этом ухудшаются зрение и слух.

Как отметил Мяснянкин, поражение органов, которые отвечают за вестибулярную функцию организма, может привести к нарушениям письменной и устной речи. При появлении первых симптомов эксперт советует обязательно обратиться к врачу.

Ранее эксперты назвали главный симптом рака кожи.

Наиболее распространенным симптомом меланомы является появление новых родинок или изменение существующих.

В случае если человек обнаружил, что у родинки изменились цвет, форма или размер, рекомендуется сразу обратиться к врачу.

