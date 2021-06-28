Перечислены самые агрессивные виды рака

Как сообщил в эфире «Пятого канала» врач-химиотерапевт Андрей Базылев, существуют виды рака, которые быстро «привыкают» к лечению. К ним медик отнес рак поджелудочной железы, различные саркомы, рак желчного пузыря и рак печени.

Также Базылев включил в свой список рак желудка, однако в последнее время он лечится довольно успешно благодаря развитию технологий.

Железодефицитная анемия у мужчин может быть признаком онкологического заболевания желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

