Перечислены самые агрессивные виды рака
Названы разновидности онкологических заболеваний, которые можно считать наиболее агрессивными.
Как сообщил в эфире «Пятого канала» врач-химиотерапевт Андрей Базылев, существуют виды рака, которые быстро «привыкают» к лечению. К ним медик отнес рак поджелудочной железы, различные саркомы, рак желчного пузыря и рак печени.
Также Базылев включил в свой список рак желудка, однако в последнее время он лечится довольно успешно благодаря развитию технологий.
Железодефицитная анемия у мужчин может быть признаком онкологического заболевания желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.
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