Перечислены самые агрессивные виды рака

Названы разновидности онкологических заболеваний, которые можно считать наиболее агрессивными.

Доктор Мясников назвал встречающийся лишь у мужчин признак рака

Как сообщил в эфире «Пятого канала» врач-химиотерапевт Андрей Базылев, существуют виды рака, которые быстро «привыкают» к лечению. К ним медик отнес рак поджелудочной железы, различные саркомы, рак желчного пузыря и рак печени.

Также Базылев включил в свой список рак желудка, однако в последнее время он лечится довольно успешно благодаря развитию технологий.

Железодефицитная анемия у мужчин может быть признаком онкологического заболевания желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

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ФОТО: pixabay.com
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