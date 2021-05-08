Доктор Мясников назвал встречающийся лишь у мужчин признак рака

Железодефицитная анемия у мужчин может быть признаком онкологического заболевания желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Медик отметил, что у женщин низкий уровень гемоглобина в крови можно объяснить регулярными потерями крови по естественным причинам.

«У мужчин это значит в любом случае потерю из желудочно-кишечного тракта. А это либо язва, либо даже онкология", — объяснил врач.

Мясников подчеркнул, что при любом снижении уровня гемоглобина мужчинам необходимо обратиться за медицинской помощью и пройти гастро- и колоноскопию.

«Не пропустите рак, полип, язву», — добавил медик.

