Доктор Мясников назвал встречающийся лишь у мужчин признак рака
Железодефицитная анемия у мужчин может быть признаком онкологического заболевания желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».
Медик отметил, что у женщин низкий уровень гемоглобина в крови можно объяснить регулярными потерями крови по естественным причинам.
«У мужчин это значит в любом случае потерю из желудочно-кишечного тракта. А это либо язва, либо даже онкология", — объяснил врач.
Мясников подчеркнул, что при любом снижении уровня гемоглобина мужчинам необходимо обратиться за медицинской помощью и пройти гастро- и колоноскопию.
«Не пропустите рак, полип, язву», — добавил медик.
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