Перечислены продукты, которые мешают быстро уснуть
Названы продукты питания, которые мешают быстро уснуть, пишет газета Express со ссылкой на эксперта по правильному питанию Даниэля Переса Видаля.
По его словам, мороженое нельзя есть ночью из-за большого количества сахара, который повышает уровень инсулина и усложняет процесс перехода ко сну. Этот компонент, как и кофеин, обладает стимулирующим эффектом, поэтому его лучше исключить из вечернего рациона.
Необходимо отказаться и от сыра, острых приправ и пирожных. Из-за ночных перекусов может возникнуть несварение желудка, вызывающее дискомфорт.
Вечером лучше всего съесть банан или миндаль.
Напомним, недостаток воды в организме, а также поздние ужины могут быть крайне опасны для здоровья.
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