Перечислены продукты, которые мешают быстро уснуть

По его словам, мороженое нельзя есть ночью из-за большого количества сахара, который повышает уровень инсулина и усложняет процесс перехода ко сну. Этот компонент, как и кофеин, обладает стимулирующим эффектом, поэтому его лучше исключить из вечернего рациона.

Необходимо отказаться и от сыра, острых приправ и пирожных. Из-за ночных перекусов может возникнуть несварение желудка, вызывающее дискомфорт.

Вечером лучше всего съесть банан или миндаль.

Напомним, недостаток воды в организме, а также поздние ужины могут быть крайне опасны для здоровья.

