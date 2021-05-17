Перечислены правила употребления консервов

Так, консервы из мяса, рыбы и круп перед попаданием в банку проходят термическую обработку. В вакууме, в котором они оказываются, образуется летучее вещество фуран, превышение концентрации которого может привести к образованию злокачественных опухолей. Во Всемирной организации здравоохранения этот газ относят к канцерогену.

После открытия банки лучше оставить ее на 15−20 минут. За это время вредное вещество улетучится.

Консервированные овощи обычно термическую обработку не проходят, поэтому в пищу их можно употреблять сразу после открытия.

Ранее диетолог Сергей Обложко дал советы по питанию в дороге. Прежде всего, по его мнению, нужно запастись белковыми консервами и продуктами с длительным сроком хранения.

