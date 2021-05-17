Перечислены правила употребления консервов
Существуют определенные правила при употреблении консервированных продуктов, сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт Vazhnoznat.
Так, консервы из мяса, рыбы и круп перед попаданием в банку проходят термическую обработку. В вакууме, в котором они оказываются, образуется летучее вещество фуран, превышение концентрации которого может привести к образованию злокачественных опухолей. Во Всемирной организации здравоохранения этот газ относят к канцерогену.
После открытия банки лучше оставить ее на 15−20 минут. За это время вредное вещество улетучится.
Консервированные овощи обычно термическую обработку не проходят, поэтому в пищу их можно употреблять сразу после открытия.
Ранее диетолог Сергей Обложко дал советы по питанию в дороге. Прежде всего, по его мнению, нужно запастись белковыми консервами и продуктами с длительным сроком хранения.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+8 554 / сут.
Умерли
116 тыс.+391 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+8 573 / сут.
- Перечислены правила употребления консервов
- Россия названа «мировым танковым королем»
- В Париже испекли самый большой в мире торт «Опера»
- Названа причина обострения конфликта Израиля и ХАМАС
- В Сан-Марино стартует сезон вакцинного туризма со «Спутником V»
- Обрушение синагоги в Израиле: пострадали 219 человек
- В Роттердаме стартовало «Евровидение-2021»
- Московский депутат отреагировал на свое задержание на акции у МГУ
- Шойгу объявил о задействовании старообрядцев в подготовке спецназа
- В Госдуме регламент Европарламента в отношении России назвали словоблудием
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru