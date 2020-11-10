Эксперты назвали главный симптом рака кожи

Наиболее распространенным симптомом меланомы является появление новых родинок или изменение существующих, пишет Express со ссылкой на специалистов организации Melanoma UK.

В случае если человек обнаружил, что у родинки изменились цвет, форма или размер, рекомендуется сразу обратиться к врачу.

По словам экспертов, чем раньше будет выявлен рак, тем выше шансы вылечить заболевание.

Озвучена причина 95% случаев заболевания раком

Меланома – злокачественная опухоль, развивающаяся из пигментных клеток.

Ранее сообщалось о том, что снизить риск развития онкологических заболеваний поможет употребление в пищу квашеной капусты. Этот продукт богат ферментированными пищевыми волокнами и бифидобактериями – они нормализуют работу кишечника и оказывают противовоспалительный эффект.

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ФОТО: pixabay.com
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