Эксперты назвали главный симптом рака кожи
Наиболее распространенным симптомом меланомы является появление новых родинок или изменение существующих, пишет Express со ссылкой на специалистов организации Melanoma UK.
В случае если человек обнаружил, что у родинки изменились цвет, форма или размер, рекомендуется сразу обратиться к врачу.
По словам экспертов, чем раньше будет выявлен рак, тем выше шансы вылечить заболевание.
Меланома – злокачественная опухоль, развивающаяся из пигментных клеток.
Ранее сообщалось о том, что снизить риск развития онкологических заболеваний поможет употребление в пищу квашеной капусты. Этот продукт богат ферментированными пищевыми волокнами и бифидобактериями – они нормализуют работу кишечника и оказывают противовоспалительный эффект.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,8 млн+21 798 / сут.
Умерли
30 793+256 / сут.
Выздоровели
1,3 млн+10 722 / сут.
- Российские миротворцы готовятся к вылету в Карабах
- Зал заседаний правительства Армении разгромлен протестующими
- В Ереване вспыхнули протесты после заявления о прекращении войны в Карабахе
- Путин: Российские миротворческие силы будут размещены в Карабахе
- Мишустин потребовал быстро реагировать на недостаток лекарств в продаже
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru