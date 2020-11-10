Эксперты назвали главный симптом рака кожи

Наиболее распространенным симптомом меланомы является появление новых родинок или изменение существующих, пишет Express со ссылкой на специалистов организации Melanoma UK.

В случае если человек обнаружил, что у родинки изменились цвет, форма или размер, рекомендуется сразу обратиться к врачу.

По словам экспертов, чем раньше будет выявлен рак, тем выше шансы вылечить заболевание.