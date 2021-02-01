Перечислены необычные симптомы дефицита витамина D
Опубликован список необычных признаков витамина D, сообщает РИА Новости.
Его обнародовал американский фармацевт Сьюзи Коэн. Среди симптомов - акне, аритмия сердца, высокое кровяное давление, слезливость, усталость, раздраженный кишечник, вздутие живота, сухой кератоконъюнктивит, боли в теле, слабость мышц, снижение когнитивных функций, невропатия, макулодистрофия, обострение аутоиммунных заболеваний, хрипение, аллергия, высокий уровень сахара в крови, частые кожные высыпания, проблемы с мочеиспусканием, перхоть и приступы печали.
Эксперт призвал при обращении за помощью к медикам как можно более подробно рассказывать о своих симптомах. Это поможет им понять, связаны ли симптомы между собой, и назначить правильное лечение.
Названы продукты, способные восполнить дефицит витамина D, сообщает Express.
На первом месте - жирная рыба, такая как лосось, тунец или скумбрия. Так, употребление 100 граммов лосося покрывает суточную норму витамина D.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,9 млн+18 359 / сут.
Умерли
73 182+485 / сут.
Выздоровели
3,3 млн+-537 546 / сут.
- Перечислены необычные симптомы дефицита витамина D
- Новые правила тюнинга автомобилей начинают действовать в России
- НИИ гриппа: в России отсутствуют штаммы коронавируса из Британии, США и ЮАР
- Зеленский оскорбился из-за сообщений СМИ о давлении со стороны Трампа
- Синоптик рассказал, когда россиянам ждать прихода весны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru