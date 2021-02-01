Перечислены необычные симптомы дефицита витамина D

Эксперт призвал при обращении за помощью к медикам как можно более подробно рассказывать о своих симптомах. Это поможет им понять, связаны ли симптомы между собой, и назначить правильное лечение.

Названы продукты, способные восполнить дефицит витамина D, сообщает Express.

На первом месте - жирная рыба, такая как лосось, тунец или скумбрия. Так, употребление 100 граммов лосося покрывает суточную норму витамина D.

