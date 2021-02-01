Перечислены необычные симптомы дефицита витамина D

Опубликован список необычных признаков витамина D, сообщает РИА Новости.

Его обнародовал американский фармацевт Сьюзи Коэн. Среди симптомов - акне, аритмия сердца, высокое кровяное давление, слезливость, усталость, раздраженный кишечник, вздутие живота, сухой кератоконъюнктивит, боли в теле, слабость мышц, снижение когнитивных функций, невропатия, макулодистрофия, обострение аутоиммунных заболеваний, хрипение, аллергия, высокий уровень сахара в крови, частые кожные высыпания, проблемы с мочеиспусканием, перхоть и приступы печали.

Исследование: Витамин С позволяет в три раза снизить смертность от COVID-19

Эксперт призвал при обращении за помощью к медикам как можно более подробно рассказывать о своих симптомах. Это поможет им понять, связаны ли симптомы между собой, и назначить правильное лечение.

Названы продукты, способные восполнить дефицит витамина D, сообщает Express.

На первом месте - жирная рыба, такая как лосось, тунец или скумбрия. Так, употребление 100 граммов лосося покрывает суточную норму витамина D.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ТЕГИ:Здоровье
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры