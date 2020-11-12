Перечислены эффективные способы дезинфекции смартфона

Дезинфекции смартфона во время эпидемии COVID-19 следует уделять пристальное внимание, сообщает «Прайм» со ссылкой на заместителя директора Института Инновационных Технологий Университета «Синергия» Антона Аверина.

Он напомнил, что олеофобное покрытие экрана гаджета может повредиться из-за этилового спирта или перекиси водорода. Для дезинфекции лучше всего подходит изопропиловый спирт, который продается в виде салфеток или спрея. При этом его концентрация должна быть в пределах 70-80%. В наибольшей концентрации раствор испаряется с поверхности быстрее, чем подействует.

Среди других вариантов защитить смартфон от вируса - боксы для очистки мелких предметов, которые как правило используются в салоне красоты. Принцип их работы – облучение ультрафиолетом и подобными лучами, которые расщепляют ДНК микробов, не нанося при этом вреда самим вещам.

Как сообщалось, коронавирусная инфекция может оставаться на часто используемых в быту предметах в течение месяца.

При комнатной температуре коронавирус живет на гладких поверхностях – экраны смартфонов, банкноты, поручни в транспорте - на протяжении 28 дней. С повышением температуры срок жизни вируса сокращается до трех недель при 30 градусах и до нескольких суток – при 40 градусах.

