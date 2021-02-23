Перечислены часто игнорируемые симптомы рака
Симптомы рака, как правило, достаточно трудно обнаружить на ранних стадиях, сообщает Express со ссылкой на врачей.
Некоторые из самых распространенных признаков онкологического заболевания не вызывают недомогание, потому их часто игнорируют. В их числе – трудности с глотанием, которые могут свидетельствовать о раке пищевода, отвисшие веки, сигнализирующие о возникновении опухоли в легких. Кроме того, охриплость указывает на рак гортани.
Врачи также рекомендуют обратиться к медикам в случае непроходящего вздутия живота, так как это может быть симптомом рака яичников. Еще один симптом – цвет мочи: темно-коричневая указывает на рак поджелудочной железы, тогда как моча с красным оттенком может быть вызвана раком почек, мочевого пузыря или простаты.
По данным ученых, зеленый чай богат природным антиоксидантом галлатом эпигаллокатехина (EGCG). Компонент стимулирует выработку в организме человека «противоракового» белка р53. Этот белок, который также называют «хранителем генома», имеет свойства реконструировать поврежденные участки ДНК и угнетать деление раковых клеток.
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