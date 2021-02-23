Перечислены часто игнорируемые симптомы рака

Врачи также рекомендуют обратиться к медикам в случае непроходящего вздутия живота, так как это может быть симптомом рака яичников. Еще один симптом – цвет мочи: темно-коричневая указывает на рак поджелудочной железы, тогда как моча с красным оттенком может быть вызвана раком почек, мочевого пузыря или простаты.

По данным ученых, зеленый чай богат природным антиоксидантом галлатом эпигаллокатехина (EGCG). Компонент стимулирует выработку в организме человека «противоракового» белка р53. Этот белок, который также называют «хранителем генома», имеет свойства реконструировать поврежденные участки ДНК и угнетать деление раковых клеток.

