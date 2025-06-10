Пенсионерам объяснили, как на даче сохранить здоровье в жару

По его словам, летом работать в огороде следует либо ранним утром, либо вечером, проводя остальное время в тени или в помещении. При этом нужно носить одежду светлых тонов из натуральных тканей и головной убор.

Также эксперт указал на необходимость поддержания водного баланса. С этой целью следует выпивать в день не менее двух литров воды, избегая газированных напитков, кофе и алкоголя.

«Освежаться лучше постепенно. Вместо холодного душа умыться прохладной водой, выпить воду комнатной температуры», – отметил Титов.

Он добавил, что при появлении таких симптомов, как слабость, головокружение, тошнота, покраснение кожи и спутанность сознания необходимо уйти в тень и, если понадобится, вызвать скорую помощь.

Ранее главврач челябинской областной клинической больницы № 2 Максим Угнивенко заявил, что сладкие напитки усиливают жажду и мешают нормальному потоотделению, сообщает «Свободная пресса».

