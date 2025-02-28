Педиатр назвала опасные последствия подбрасывания грудничков вверх

Также он уточнил, что последствия от подбрасываний детей могут проявиться не сразу.

Также врач напомнил о том, что при таких развлечениях с ребенком он может упасть с большой высоты, что приведет к еще более серьезным повреждениям.

Ранее врач-диетолог, врач-эндокринолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева назвала мифом разговоры о вреде молока и молочных продуктов, которые якобы могут привести к проблемам с пищеварением, ожирению и аутоиммунным заболеваниям, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

