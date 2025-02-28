Педиатр назвала опасные последствия подбрасывания грудничков вверх
Подбрасывание грудных детей в воздух может привести к повреждению шеи и головного мозга, сообщил педиатр Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Рамил Шахвеледов. Его слова приводит NEWS.ru.
Он отметил, что в первые месяцы жизни мышечный каркас у грудных детей еще не окреп, особенно шейный отдел. Поэтому он больше всего подвержен травмам.
Также он уточнил, что последствия от подбрасываний детей могут проявиться не сразу.
Также врач напомнил о том, что при таких развлечениях с ребенком он может упасть с большой высоты, что приведет к еще более серьезным повреждениям.
Ранее врач-диетолог, врач-эндокринолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева назвала мифом разговоры о вреде молока и молочных продуктов, которые якобы могут привести к проблемам с пищеварением, ожирению и аутоиммунным заболеваниям, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Иноагента Дудя оштрафовали на 40 тысяч рублей
- В Великом Новгороде подросток обстрелял автобус из пневматики
- Ситуация на рынке труда стала одним из рисков для экономики РФ
- Переговоры Шойгу и главы МИД Китая начались в Пекине
- ПВО уничтожила украинский беспилотник над Крымом
- Педиатр назвала опасные последствия подбрасывания грудничков вверх
- Минздрав: В России спасают более 83% детей с онкологией
- Умерла основательница гендерной фракции партии «Яблоко» Галина Михалева
- Орбан назвал невообразимым вступление Украины в ЕС
- «Золотая маска» учредила специальную премию «Маэстро»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru