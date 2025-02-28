Педиатр назвала опасные последствия подбрасывания грудничков вверх

Подбрасывание грудных детей в воздух может привести к повреждению шеи и головного мозга, сообщил педиатр Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Рамил Шахвеледов. Его слова приводит NEWS.ru.

Он отметил, что в первые месяцы жизни мышечный каркас у грудных детей еще не окреп, особенно шейный отдел. Поэтому он больше всего подвержен травмам.

«Диабет и бесплодие»: Врач предупредил о серьезных осложнениях при свинке

Также он уточнил, что последствия от подбрасываний детей могут проявиться не сразу.

Также врач напомнил о том, что при таких развлечениях с ребенком он может упасть с большой высоты, что приведет к еще более серьезным повреждениям.

Ранее врач-диетолог, врач-эндокринолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева назвала мифом разговоры о вреде молока и молочных продуктов, которые якобы могут привести к проблемам с пищеварением, ожирению и аутоиммунным заболеваниям, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ЗдоровьеДети

Горячие новости

Все новости

партнеры