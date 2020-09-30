Пациентку с полным поражением лёгких вылечили в Чувашии

Пенсионерку с коронавирусом и 100% поражения лёгких спасли в Республиканском клиническом госпитале для ветеранов войн в Чебоксарах, сообщает Минздрав Чувашии.

На страничке ведомства в Instagram опубликована информация о выписке 66-летней пациентки с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Кроме опасного вируса, здоровью женщины угрожали многочисленные осложнения, среди которых сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания и пневмония со 100% поражением легких. Пенсионерка больше месяца пробыла в тяжёлом состоянии, за её жизнь боролись специалисты отделения анестезиологии и реанимации.

В Чувашской республике зарегистрировано 8 597 заражённых COVID-19, 7 249 выздоровевших пациентов и 93 умерших. Всего в России выявлено более 1,1 млн человек с коронавирусом, в мире — 33 млн случаев заражения.

