Отпускникам могут компенсировать затраты на ПЦР-тест
Россиянам, которые прибывают из-за рубежа, предложили компенсировать расходы на два ПЦР-теста на COVID-19, пишут «Известия» со ссылкой на Союз потребителей.
Там считают, что для этой цели нужно задействовать средства из бюджета. Соответствующее письмо направлено в кабмин Рооссии. В Союзе отмечают, что в рамках программы ОМС тесты проводят по назначению врача, однако на самом деле это не всегда возможно, так как граждане не успевают уложиться в сроки и сдать анализы бесплатно. По этой причине они вынуждены обращаться в частные компании и платить по 3 тысячи рублей за тест.
Напомним, россияне, которые возвращаются в страну из-за границы после 1 мая, обязаны сдать два лабораторных теста на коронавирус методом ПЦР. На это отводится пять дней с момента прибытия.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова разъяснила, с чем связана необходимость сдачи ПЦР-тестов россиянам, которые возвращаются из-за границы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+0 / сут.
Умерли
114 тыс.+0 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+0 / сут.
- Отпускникам могут компенсировать затраты на ПЦР-тест
- Эксперты: реакции на Чернобыльской АЭС будут продолжаться в течение тысяч лет
- Израиль отказался от просьбы Египта о гуманитарном перемирии
- США не понравилось исследование о появлении COVID-19 со стороны ВОЗ
- Названы признаки нового банковского кризиса
- Движение ХАМАС запустило 50 ракет по израильским городам
- Инвесторов могут лишить налогового вычета при покупке иностранных бумаг
- Группа «Кино» после воссоединения даст несколько концертов
- Заседание Совбеза ООН по Израилю и Палестине состоится 16 мая
- К Земле приближается астероид крупнее пирамиды Хеопса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru