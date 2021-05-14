Отпускникам могут компенсировать затраты на ПЦР-тест

Там считают, что для этой цели нужно задействовать средства из бюджета. Соответствующее письмо направлено в кабмин Рооссии. В Союзе отмечают, что в рамках программы ОМС тесты проводят по назначению врача, однако на самом деле это не всегда возможно, так как граждане не успевают уложиться в сроки и сдать анализы бесплатно. По этой причине они вынуждены обращаться в частные компании и платить по 3 тысячи рублей за тест.

Напомним, россияне, которые возвращаются в страну из-за границы после 1 мая, обязаны сдать два лабораторных теста на коронавирус методом ПЦР. На это отводится пять дней с момента прибытия.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова разъяснила, с чем связана необходимость сдачи ПЦР-тестов россиянам, которые возвращаются из-за границы.

