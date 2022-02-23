Отоларинголог рассказал о вреде мороженого при боли в горле

Медик указал, что такой способ улучшить состояние подходит не всем.

«Мы прекрасно знаем, что любой холод приводит к спазмированию сосудов, и человек, съедая мороженое, фруктовый лед или что-то очень сильно холодное, ледяное, спазмирует слизистую оболочку задней стенки глотки, сосуды, небные миндалины, и это как бы бережет от воспаления. Но если воспаление уже в ходу, фактор переохлаждения может не столько помочь, сколько навредить», — указал врач.

Зайцев посоветовал даже при небольшой боли переходить на щадящий режим питания и употреблять теплую пищу, чтобы холодная еда не спровоцировала воспаление, а горячая - отек, пишет РИА ФАН.

Вместе с тем врач указал, что здоровому человеку будет полезно мороженое небольшими порциями для закаливания глотки и небных миндалин.



