«Отит и рак»: Хирург рассказал, что головная боль может быть опасным симптомом
Головные боли подразделяются на первичные и вторичные, во втором случае они являются неприятным симптомом опасных заболеваний, таких как кариес, отит или рак мозга. Об этом сообщил преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов. Его слова приводит NEWS.ru.
По его словам, источником вторичных болей могут быть разные ситуации, в том числе травмы после ДТП или поражение сосудов головного мозга. Также боли в голове могут возникнуть при инфекционном поражении головного мозга, например, при энцефалите или менингите.
Помимо этого, вторичные головные боли могут появляться из-за кариеса, отита и воспаления пазух носа. Поэтому, если голова болит часто, необходимо обратиться к врачу, посоветовал врач.
Ранее врач хирург рассказала, что если человек чуть не утонул, но был спасён, то он должен находиться под наблюдением врачей в течение суток, передает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Superjob: 24% россиян имеют дополнительную работу
- Пушилин: ВСУ расстреливают мирных жителей за попытку эвакуироваться
- В Турции призвали лишить гражданства патриарха Варфоломея
- Рейс Архангельск - Петербург вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам
- «Отит и рак»: Хирург рассказал, что головная боль может быть опасным симптомом
- Концерт «Хора Турецкого» и «Сопрано» прошел в Гаване
- Депутат Рады допустил отставку Зеленского после победы Трампа на выборах в США
- СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в Апшеронске
- The Guardian: Власти Киева освободили 3800 заключенных для закрытия пробелов в ВСУ
- СМИ: Две девушки погибли во время пожара на квесте в Махачкале
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru