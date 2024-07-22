«Отит и рак»: Хирург рассказал, что головная боль может быть опасным симптомом

Головные боли подразделяются на первичные и вторичные, во втором случае они являются неприятным симптомом опасных заболеваний, таких как кариес, отит или рак мозга. Об этом сообщил преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов. Его слова приводит NEWS.ru.

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По его словам, источником вторичных болей могут быть разные ситуации, в том числе травмы после ДТП или поражение сосудов головного мозга. Также боли в голове могут возникнуть при инфекционном поражении головного мозга, например, при энцефалите или менингите.

Помимо этого, вторичные головные боли могут появляться из-за кариеса, отита и воспаления пазух носа. Поэтому, если голова болит часто, необходимо обратиться к врачу, посоветовал врач.

Ранее врач хирург рассказала, что если человек чуть не утонул, но был спасён, то он должен находиться под наблюдением врачей в течение суток, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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