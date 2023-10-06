Минздрав: В России выросло число людей с ожирением

По его словам, 3,5 миллиона россиян страдают ожирением, что на 36% больше, чем в 2009 году.



Глава Минздрава назвал ожирение «неинфекционной пандемией 21-го века».

Ранее диетолог Прия Тую перечислила основные ошибки родителей при кормлении детей. Специалист отметила, что родители допускают ошибку, ставя ненужные ограничения. Диетолог отметила, что вредные продукты не стоит запрещать, нужно лишь ограничить их и не забывать о сбалансированном питании. Тью посоветовала помнить о сахаре, который в избытке присутствует в детском меню. Причем это касается не только глазированных напитков или сладостей, но и полезных продуктов, например, йогуртов. Диетолог посоветовала изучать состав продуктов перед тем, как давать их детям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

