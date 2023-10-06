Минздрав: В России выросло число людей с ожирением
В России существенно выросло число людей с ожирением, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
По его словам, 3,5 миллиона россиян страдают ожирением, что на 36% больше, чем в 2009 году.
Глава Минздрава назвал ожирение «неинфекционной пандемией 21-го века».
Ранее диетолог Прия Тую перечислила основные ошибки родителей при кормлении детей. Специалист отметила, что родители допускают ошибку, ставя ненужные ограничения. Диетолог отметила, что вредные продукты не стоит запрещать, нужно лишь ограничить их и не забывать о сбалансированном питании. Тью посоветовала помнить о сахаре, который в избытке присутствует в детском меню. Причем это касается не только глазированных напитков или сладостей, но и полезных продуктов, например, йогуртов. Диетолог посоветовала изучать состав продуктов перед тем, как давать их детям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуму внесли проект о запрете мигрантам работать в школах, такси и больницах
- На Украине арестовали счета Фридмана, Авена и Косогова на более 460 млн долларов
- СМИ: «Почта России» рассчитывет закрыть «финансовую дыру» с помощью господдержки
- Лукашенко: Мы не позволим Западу раскачать обстановку в Белоруссии
- Москвичей призвали отказаться от поездок на автомобиле из-за ухудшения погоды
- Минздрав: В России выросло число людей с ожирением
- СМИ: Украина сообщила о передаче РФ тел погибших российских солдат
- Роскачество: Каждый пятый россиянин урезает траты на товары первой необходимости
- Лепс и Чичерина спели про великих россиян
- Россияне рассказали, на что готовы взять кредит
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru