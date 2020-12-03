Оперштаб объяснил особенности роста заражений коронавирусом

Московский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом объяснил суточный рост числа инфицированных в середине и во второй половине недели. В столице это обусловлено большим количеством лабораторий, которые берут тесты, а также поведением людей.

Так, количество анализов, проводимых во всех лабораториях мегаполиса, может отличаться изо дня в день на 20-25 тысяч. Соответственно и процент новых идентифицированных случаев коронавируса колеблется по суткам.

Традиционно в первые два дня после выходных - в понедельник и вторник – люди чаще обращаются к медикам, как результат - берется больше проб на инфекцию. Это приводит к тому, что в середине недели фиксируются пиковые значения зараженных после получения результатов тестов, отмечает Ura.ru.

Причём такая тенденция характерна не только для столицы, но и для других крупных городов России, подчёркивают в оперштабе. В связи с этим там советуют анализировать не ежесуточную, а еженедельную статистик и тенденцию развития пандемии.

За последние сутки в России выявлено 28 145 новых случаев коронавируса – максимум с начала распространения инфекции, уточняет RT. Общее число подтверждённых случаев за всё время эпидемии в стране достигло 2 375 546.

