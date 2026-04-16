Лейбл Гуфа заработал более полумиллиарда рублей на прощальном туре

Музыкальная компания рэпера Алексея Долматова, известного как Гуф, получила 563 млн рублей выручки по итогам 2025 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

По данным сервиса, чистая прибыль лейбла «Дома» составила 39 миллионов рублей. Компания была зарегистрирована в конце декабря 2024 года и занимается концертной деятельностью артиста, включая организацию его прощального тура в 2025 году, а также выступает подрядчиком для гастролей других исполнителей.