Онколог объяснил применение новой вакцины от рака по ОМС

Персонализированные вакцины от рака, ставшие доступными в России по полису ОМС, подходят не всем пациентам и применяются строго по показаниям. Об этом «Газете.Ru» сообщил заслуженный врач России, онколог Андрей Коржиков.

По его словам, такие препараты создаются индивидуально для каждого пациента с учетом молекулярно-генетических особенностей опухоли. Эффективность терапии зависит от наличия определенных мутаций и чувствительности новообразования, поэтому решение о применении принимается в каждом случае отдельно. Коржиков подчеркнул, что массовое использование подобных вакцин пока невозможно, поскольку технология находится на стадии развития.