Онколог объяснил применение новой вакцины от рака по ОМС

Персонализированные вакцины от рака, ставшие доступными в России по полису ОМС, подходят не всем пациентам и применяются строго по показаниям. Об этом «Газете.Ru» сообщил заслуженный врач России, онколог Андрей Коржиков.

По его словам, такие препараты создаются индивидуально для каждого пациента с учетом молекулярно-генетических особенностей опухоли. Эффективность терапии зависит от наличия определенных мутаций и чувствительности новообразования, поэтому решение о применении принимается в каждом случае отдельно. Коржиков подчеркнул, что массовое использование подобных вакцин пока невозможно, поскольку технология находится на стадии развития.

Как ранее заявил премьер-министр Михаил Мишустин, новая онковакцина стала доступна россиянам за счет государства по полису ОМС. Речь идет о лечебных препаратах, которые рассматриваются как дополнительный инструмент в терапии онкологических заболеваний.

При этом врач напомнил, что в медицине уже давно применяются профилактические вакцины, в частности против вируса папилломы человека, которые снижают риск развития некоторых видов рака. Также сообщалось, что 1 апреля первый пациент с меланомой кожи начал лечение российской вакциной и, по данным разработчиков, чувствует себя удовлетворительно, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
