Онколог объяснил применение новой вакцины от рака по ОМС
Персонализированные вакцины от рака, ставшие доступными в России по полису ОМС, подходят не всем пациентам и применяются строго по показаниям. Об этом «Газете.Ru» сообщил заслуженный врач России, онколог Андрей Коржиков.
По его словам, такие препараты создаются индивидуально для каждого пациента с учетом молекулярно-генетических особенностей опухоли. Эффективность терапии зависит от наличия определенных мутаций и чувствительности новообразования, поэтому решение о применении принимается в каждом случае отдельно. Коржиков подчеркнул, что массовое использование подобных вакцин пока невозможно, поскольку технология находится на стадии развития.
Как ранее заявил премьер-министр Михаил Мишустин, новая онковакцина стала доступна россиянам за счет государства по полису ОМС. Речь идет о лечебных препаратах, которые рассматриваются как дополнительный инструмент в терапии онкологических заболеваний.
При этом врач напомнил, что в медицине уже давно применяются профилактические вакцины, в частности против вируса папилломы человека, которые снижают риск развития некоторых видов рака. Также сообщалось, что 1 апреля первый пациент с меланомой кожи начал лечение российской вакциной и, по данным разработчиков, чувствует себя удовлетворительно, передает «Радиоточка НСН».
- Эндокринолог предупредила о рисках переедания яиц на Пасху
- Онколог объяснил применение новой вакцины от рака по ОМС
- С Золушкой и Лунтиком: Какие российские мультфильмы выйдут в 2026 году
- Суд отказал во взыскании 47 миллионов рублей с помощницы Блиновской
- Доходы России от экспорта нефти превысили $2 миллиарда в неделю
- Иран назвал условие прекращения конфликта на Ближнем Востоке
- С миру по ягодке: В России объяснили накрутку цен на голубику
- Экс-директор Пушкинского музея назвала зумеров «невоспитанными дебилами»
- Три человека пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области
- Певец Александр Серов пропустил день рождения дочери